أسعار الذهب تسجل ارتفاعا طفيفا وسط ترقب للبيانات الأمريكية

2024-11-27 16:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

ارتفعت أسعار الذهب في نطاق ضيق، خلال التعاملات الآسيوية اليوم الاربعاء (27 تشرين الثاني 2024)، وسط مجموعة من العوامل المؤثرة على المستثمرين، ومن أبرزها ترقب بيانات التضخم الأمريكية.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 2635.56 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 05:22 بتوقيت بغداد، وتحرك بالأساس ضمن نطاق ضيق يبلغ تسعة دولارات خلال الجلسة، فيما وسجل الذهب أدنى مستوى في أكثر من أسبوع أمس الثلاثاء.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2635.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 30.39 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 927.45 دولار، وهبط البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 973.50 دولار.

المصدر: وكالات