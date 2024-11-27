2024-11-27 16:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب المستقل جواد اليساري، اليوم الأربعاء (27 تشرين الثاني 2024)، حقيقية الغاء "مادة إيقاف التعيينات" في تعديل الموازنة، الذي يعمل عليه حاليا مجلس النواب.

وقال اليساري، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الموازنة مرسل من قبل الحكومة الينا وهو يشمل فقط المادة المتعلقة بكلف انتاج نفط إقليم كردستان وهناك نية لرفع هذه التكلفة من اجل إعادة تصدير النفط مجددا، ولا يتضمن تعديل أي مادة أخرى ضمن الموازنة".

وأضاف أن "مجلس النواب لا يملك صلاحيات التعديل على القانون بالشكل الذي يسمح بإطلاق التعيينات او أي زيادة مالية على الموازنة، فهذا الامر من صلاحية الحكومة العراقية حصراً، ولهذا لا يوجد أي تعديل بخصوص "مادة إيقاف التعيينات" في تعديل الموازنة".

وكان مجلس النواب، أنهى الثلاثاء، (26 تشرين الثاني 2024)، القراءة الأولى لقانون التعديل الأول للموازنة المالية.

وأفاد مراسلنا، بأن: "المجلس انهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025)، رقم 13 لسنة 2023.

كما انهى مجلس النواب، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم 148 لسنة 1974.

وصوت مجلس النواب اليوم على تمديد فصله التشريعي لمدة شهر واحدـ فيما أدى (هلو مصطفى كاكا رضا) اليمين الدستوري وزيراً للبيئة.

وانهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا مركز النقاء وضحايا حادثة الحمدانية.

ورفع مجلس النواب جلسته دون تحديد موعد لها.



