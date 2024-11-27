2024-11-27 16:00:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدر القضاء العراقي، يوم الأربعاء، أمراً بتوقيف يزن مشعان الجبوري، على خلفية تسجيل صوتي مُسرّب له.

وبحسب مصدر قضائي، تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن "التسجيل المسرب ليزن مشعان، كان يتحدث فيه عن عمولات مالية وصفقات فساد".

وفي وقت سابق، أعلن يزن الجبوري، وهو الأمين العام لحزب الوطن، استعداده للتحقيق وفحص البصمة الصوتية المتداولة مع صوته، لكون الصوت المتداول مفبرك، من قبل جهات لديها خلافات سياسية مع الحكومة.