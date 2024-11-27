2024-11-27 16:09:05 - المصدر: ايشان

بعد ثلاثة أشهر على مقتله، ما يزال صوت الفنان العراقي براق المهنا الذي قتل مغدوراً على يد أحد أقاربه، يصدح في ساحة الغناء العراقي، بأغنية جديدة، توفي قبل أن يكمل تسجيلها، فقد غنى نصفها فقط قبل أن يفارق أحبائه عالمه الخاص كذلك الغناء. وصدرت الأغنية الجديدة لبراق ياسين المهنا، قبل يومين وهي تحمل […]

ظهرت المقالة بعد 3 أشهر على مقتله.. صدور نصف أغنية لبراق المهنا: تذكير مؤلم لرحيله أولاً على ايشان.



