2024-11-27 16:09:05 - المصدر: ايشان

قال عضو مجلس النواب، مصطفى سند، اليوم الأربعاء، إن امرأ قضائيا بتوقيف يزن مشعان الجبوري بعد مطابقة التسريب لصوته في الأدلة الجنائية. وذكر سند عبر منشور على منصة “فيسبوك”، تابعته منصة “إيشان”، إن “القاضي ضياء جعفر أوقف يزن مشعان الجبوري بعد مطابقة التسريب لصوته في الأدلة الجنائية”. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا صوتيا مسربا منسوب […]

ظهرت المقالة سند: الأدلة الجنائية أثبتت تطابق التسريبات مع صوت يزن الجبوري أولاً على ايشان.



