2024-11-27 16:09:05 - المصدر: ايشان

قال رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، إن “الحكومة الإسرائيلية ترفع العلم الأبيض بينما يستمر رفع أعلام حزب الله في بيروت”. وكان قد أظهر استطلاع رأي بثته القناة 13 الإسرائيلية أن أغلبية كبيرة تعتقد أن إسرائيل لم تهزم حزب الله، وذلك بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار والذي دخل حيز التنفيذ فجر اليوم […]

ظهرت المقالة رئيس حزب إسرائيلي: تل أبيب ترفع العلم الأبيض وبيروت ترفع رايات حزب الله أولاً على ايشان.



