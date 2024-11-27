العمل تصدر إيضاحا بشأن تأخير إطلاق راتب المعين المتفرغ للشهر الحالي

2024-11-27 16:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، اليوم الأربعاء، إيضاحا بشأن تأخير إطلاق رواتب المعين المتفرغ للشهر الحالي.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه" تود هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان تنوه للمستفيدين عن إكمال الإجراءات الفنية والمالية ‏لإطلاق رواتب المعين المتفرغ لشهر تشرين الثاني لعام ٢٠٢٤ منذ التاسع عشر من الشهر الحالي".وأضاف البيان، أن "التأخير في صرف الرواتب كان بسبب تأخر وصول التمويل المالي من وزارة المالية".