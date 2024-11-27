العمل تصدر إيضاحا بشأن تأخير إطلاق راتب المعين المتفرغ للشهر الحالي
2024-11-27 16:50:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، اليوم الأربعاء، إيضاحا بشأن تأخير إطلاق رواتب المعين المتفرغ للشهر الحالي.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه" تود هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان تنوه للمستفيدين عن إكمال الإجراءات الفنية والمالية لإطلاق رواتب المعين المتفرغ لشهر تشرين الثاني لعام ٢٠٢٤ منذ التاسع عشر من الشهر الحالي".
وأضاف البيان، أن "التأخير في صرف الرواتب كان بسبب تأخر وصول التمويل المالي من وزارة المالية".
أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، اليوم الأربعاء، إيضاحا بشأن تأخير إطلاق رواتب المعين المتفرغ للشهر الحالي.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه" تود هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان تنوه للمستفيدين عن إكمال الإجراءات الفنية والمالية لإطلاق رواتب المعين المتفرغ لشهر تشرين الثاني لعام ٢٠٢٤ منذ التاسع عشر من الشهر الحالي".
وأضاف البيان، أن "التأخير في صرف الرواتب كان بسبب تأخر وصول التمويل المالي من وزارة المالية".