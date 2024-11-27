مستشار أممي: النمو في العراق يتماشى مع الاتجاه العالمي لزيادة عدد السكان

2024-11-27 16:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد الطالبي

أكد مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان مهدي العلاق، اليوم الأربعاء، 26 تشرين الثاني، أن النمو في العراق يتماشى مع الاتجاه العالمي لزيادة عدد السكان.

وأوضح العلاق في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "النتائج الأولية للتعداد تعكس معدل نمو سكاني سنوي يبلغ 2.3%، وهو معدل يصنف العراق ضمن الدول ذات النمو السكاني المتوسط إلى المرتفع".

وأضاف، أن "هذه الأرقام تتماشى مع الاتجاه العالمي لزيادة عدد السكان"، لافتاً إلى أن "عدد سكان العراق ارتفع من 31 مليون نسمة قبل 15 عاماً إلى الرقم 45 مليون نسمة سنويًا".

وأشار إلى أن" التعداد السكاني في مراحله النهائية حيث تعمل الفرق الميدانية على استكمال جمع البيانات الأساسية في بعض المناطق مع التركيز على معالجة النواقص وضمان الدقة".

كما أوضح أن" العمل سيستمر حتى 10 كانون الأول ديسمبر،على أن يتم جمع كافة البيانات التفصيلية خلال الأسبوعين المقبلين حيث تشمل معلومات دقيقة عن الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان".

وشدد العلاق على أهمية"هذه البيانات في دعم خطط التنمية المستدامة في العراق حيث ستساعد في توجيه السياسات المتعلقة بالتعليم، الصحة، الإسكان، وفرص العمل، بما يتماشى مع احتياجات السكان المتزايدة".