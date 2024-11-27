2024-11-27 16:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد السياسي العراقي المستقل المقيم في واشنطن، نزار حيدر، اليوم الأربعاء (27 تشرين الثاني 2024)، أن العراق يمارس جهودا سياسية ودبلوماسية لمنع اسرائيل من استهدافه عبر ضغوطات اصدقائه.

وقال حيدر، لـ"بغداد اليوم"، إن "استمرار الجهد السياسي والدبلوماسي بوتيرة اشد وأسرع ليمارس اصدقاء العراق كل انواع الضغوط الممكنة على تل أبيب لمنعها من التعرض والعدوان على العراق".

والأسبوع الماضي، نشر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، على حسابه بمنصة (إكس) (تويتر سابقا) نسخة من رسالة بعثها إلى مجلس الأمن الدولي، قائلا: "دعوت إلى اتخاذ إجراءات فورية فيما يتعلق بنشاط فصائل في العراق الذي تُستخدم إيران أراضيه لمهاجمة إسرائيل"، مضيفاً: "دعوت مجلس الأمن إلى التحرك على نحو عاجل لضمان احترام الحكومة العراقية التزاماتها بموجب القانون الدولي ووقف هذه الهجمات على إسرائيل".

وكانت الحكومة العراقية قدّمت، يوم الجمعة الماضي، طلباً لعقد مجلس الجامعة العربية جلسة طارئة لمواجهة تهديدات إسرائيل الأخيرة ضد العراق، مبينة أن "التهديدات تضمنتها الرسالة الموجهة من إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي، والتي يحاول من خلالها توسيع ممارساته العدوانية في المنطقة، بما فيها العراق".

وأعلنت جامعة الدول العربية تأييدها الكامل لثلاث سياسات تتبعها الحكومة العراقية بشأن التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في العراق والمنطقة.

وحسب القرار رقم (9083) الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، فإن الدول العربية تُشيد بجهود حكومة العراق في "تبنّي سياسة ثابتة قائمة على احترام سيادته وحرمة أراضيه وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ورفض استخدام أراضيه وسمائه في الصراعات الإقليمية والدولية".



