الميناء يتعادل مع زاخو في دوري نجوم العراق
2024-11-27 16:55:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
تعادل نادي الميناء مع نظيره زاخو، اليوم الأربعاء، (0-0) ضمن الجولة الثامنة من دوري نجوم العراق.
وأقيمت المباراة في ملعب ميسان وشهدت طرد لاعب زاخو محمود الاسود في الدقيقة 55 من عمر اللقاء ليكمل زاخو المباراة بعشرة لاعبين .
وبهذه النتيجة، رفع زاخو رصيده للنقطة 13 بالمركز السادس، ورفع الميناء رصيده للنقطة 8 بالمركز السابع عشر.
تعادل نادي الميناء مع نظيره زاخو، اليوم الأربعاء، (0-0) ضمن الجولة الثامنة من دوري نجوم العراق.
وأقيمت المباراة في ملعب ميسان وشهدت طرد لاعب زاخو محمود الاسود في الدقيقة 55 من عمر اللقاء ليكمل زاخو المباراة بعشرة لاعبين .
وبهذه النتيجة، رفع زاخو رصيده للنقطة 13 بالمركز السادس، ورفع الميناء رصيده للنقطة 8 بالمركز السابع عشر.