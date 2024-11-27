الميناء يتعادل مع زاخو في دوري نجوم العراق

2024-11-27 16:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتعادل نادي الميناء مع نظيره زاخو، اليوم الأربعاء، (0-0) ضمن الجولة الثامنة من دوري نجوم العراق.وأقيمت المباراة في ملعب ميسان وشهدت طرد لاعب زاخو محمود الاسود في الدقيقة 55 من عمر اللقاء ليكمل زاخو المباراة بعشرة لاعبين .وبهذه النتيجة، رفع زاخو رصيده للنقطة 13 بالمركز السادس، ورفع الميناء رصيده للنقطة 8 بالمركز السابع عشر.