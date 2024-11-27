الفصائل العراقية تجمع على مواصلة "ضرب" إسرائيل حتى بعد توقف الحرب في لبنان

2024-11-27 17:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في تنسيقية المقاومة العراقية، يومالأربعاء، عن وجود إجماع داخل التنسيقية على مواصلة الهجمات ضد إسرائيل خلالالمرحلة المقبلة، حتى بعد وقف إطلاق النار في لبنان.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قادة تنسيقيةالمقاومة العراقية، عقدوا اجتماعا مهما واتفقوا خلال الاجتماع على مواصلة الهجماتعبر المسيرات والصواريخ المطورة ضد إسرائيل خلال المرحلة المقبلة، حتى بعد وقف إطلاقالنار في لبنان".

وأضاف المصدر، أن "الاتفاق على مواصلة العمليات تممن خلال اتفاق كل من حركة النجباء وكتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وحركة انصارالله الاوفياء، المنضوية بما تعرف بـ(المقاومة الإسلامية في العراق) والتي اكدتعلى استمرار العمليات لحين وقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل على غزة وبخلاف ذلكالعمليات مستمرة، ولن تبالي لأي تهديد إسرائيلي".

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت "كتائب حزب اللهالعراق" إحدى أبرز الفصائل التي تتبنى ضمن إطار المقاومة العراقية هجماتهاصوب اسرائيل، استمرار "عمليات نصرة غزة" رغم وقف إطلاق النار في لبنانالذي أعلن عنه أمس الرئيس الأميركي جو بايدن.

يأتي ذلك في وقت أكد فيه المتحدث باسم القائد العامللقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، لوكالة شفق نيوز، أن القوات العراقية "في حالة تأهبقصوى" وجاهزة للدفاع عن سيادة البلاد في مواجهة أي تهديد خارجي.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية العراقية، في بيان أنهاوجهت رسائل رسمية إلى مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، والجامعة العربية،ومنظمة التعاون الإسلامي، "رداً على تهديدات إسرائيل بالاعتداء على العراق".

هذه التهديدات جاءت بشكل رسمي عبر وزير الخارجيةالإسرائيلي جدعون ساعر، الذي بعث برسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، حثّ فيها علىاتخاذ إجراء فوري للتصدي لأنشطة الجماعات المسلحة الموالية لإيران في العراق.