البورصة العراقية تغلق على تراجع للدينار مقابل الدولار

2024-11-27 17:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينارالعراقي، عصر الأربعاء، بشكل طفيف في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان،بالتزامن مع إغلاق البورصة المركزية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاقبورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150100 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت أسعارالصرف صباح اليوم 150000 دينار لكل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفةبالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار عراقي مقابل100 دولار، بينما بلغ الشراء 149000 دينارمقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعا طفيفاً حيث بلغسعر البيع 149900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149800 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.