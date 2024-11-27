2024-11-27 17:05:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى قال "معهد صوفان" الأمريكي، إن الولايات المتحدة تحاول تجنب ما اسمته "السيناريو الأسوأ" المتمثل بجر العراق الى "عين العاصفة الاقليمية"، بما يجعل "حليفا" واشنطن، العراق واسرائيل، في صراع مباشر. واوضح التقرير الأمريكي، أن "المسؤولين الامريكيين، سواء في ادارة الرئيس جو بايدن المنتهية ولايته، او الذين سيتولون مناصب عليا في ادارة الرئيس المقبل دونالد […]

The post معهد أمريكي يحذر من "السيناريو الأسوأ": العراق قد يتورط بالحرب القائمة appeared first on جريدة المدى.