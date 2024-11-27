العبادي يدعو للالتفاف حول العدل والتمسك بالحقوق ومناصرة المظلوم

2024-11-27 17:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

دعا رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، للالتفاف حول العدل والتمسك بالحقوق ومناصرة المظلوم.

وقال العبادي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "أُعرب عن ترحيبي بوقف إطلاق النار في لبنان، على أمل أن يتوقف في غزة، وينجح المجتمع الدولي بتحقيق تسويات عادلة وشاملة تنصف الشعوب المقهورة والمستضعفة، وأحيي صمود الشعوب في سبيل كرامتها وحقوقها"، مؤكدا على "وحدة الصف، وتفويت الفرصة على المكاره والفتن من أن تنال من وحدتها وتضامنها وأملها بالغد".

وأشار الى أن "على قوى الشعوب، الالتفاف حول العدل والتمسك بالحقوق ومناصرة المظلوم، وإنجاح مشروع الدولة العادلة الممثلة لشعبها، والاعتصام بها كمرجعية لتمثيل الشعوب وتحقيق مصالحها سلماً أو حرباً".