السجن المؤبد بحق تاجري مخدرات في البصرة

2024-11-27 17:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت محكمة جنايات البصرة، اليوم الأربعاء، (27 تشرين الثاني 2024)، حكمين بالسجن المؤبد بحق اثنين من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "المدان الأول ضبط بحوزته كيلو غرام وخمسمئة وعشر غرامات من مادة المثيل امفيتامين المخدرة، فيما ضبط بحوزة المدان الاخر مادة المثيل امفيتامين ايضا قام باستيرادها من أحد دول الجوار لغرض المتاجرة بها داخل العراق".

وأضاف أن "الحكمين صدرا وفقا لأحكام المادتين 27/ أولا و 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".



