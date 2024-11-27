طاقم تحكيمي عراقي لقيادة مباراة في بطولة الأندية الخليجية اليوم

2024-11-27 17:15:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كلفت لجنةُ الحُكام في اتحادِ كأس الخليج لكرة القدم، اليوم الأربعاء، (27 تشرين الثاني 2024)، طاقماً تحكيمياً عراقياً دولياً لقيادةِ مباراة فريقي العربي القطري والاتفاق السعودي ضمن بطولةِ الأندية الخليجية للأنديةِ الأبطال.

وتقام المباراة اليوم في ملعبِ حمد الكبير بالعاصمةِ القطرية الدوحة.

ويتألف الطاقمُ العراقي من مهند قاسم حكماً للساحة ومساعديه واثق مدلل وأحمد صباح، إضافةً إلى علي حسين حكماً رابعاً، فيما سيكون كل من الحكمين أحمد كاظم حكماً لـ VAR يساعده حسين فلاح.