ضبط بحوزتهما “امفيتامين”.. المؤبد بحق تجاري مخدرات في البصرة

2024-11-27 17:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

البصرة/ عراق اوبزيرفر أصدرت محكمة جنايات البصرة، اليوم الأربعاء، حكمين بالسجن المؤبد بحق اثنين من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة. وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، أن “المدان الأول ضبط بحوزته كيلو غرام وخمسمئة وعشر غرامات من مادة المثيل امفيتامين المخدرة، فيما ضبط بحوزة المدان الاخر مادة المثيل امفيتامين ايضا قام …

