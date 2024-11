بعد وقف إطلاق النار في لبنان.. حزب الله العراقي: لن نترك غزة

2024-11-27 17:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر اكدت “كتائب حزب الله”، اليوم الأربعاء، ان “المقاومة العراقية” لن تتوقف بإيقاف اطلاق النار في لبنان، مشددا على “عدم ترك غزة”. وقالت كتائب حزب الله في بيان على موقعها الرسمي، إن “إيقاف إطلاق النار بين جبهتي الصراع في لبنان والكيان الصهيوني، ما كان ليكون لولا صمود مجاهدي حزب الله وعجز الصهاينة …

