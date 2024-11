المشهداني والحلبوسي يدعوان الى التنسيق بين القوى السياسية لتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي

2024-11-27 17:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر دعا رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الأربعاء، إلى التنسيق بين القوى السياسية لتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي. وذكر مكتب الحلبوسي الإعلامي في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “الحلبوسي التقى رئيسَ مجلس النواب محمود المشهداني لبحث ضرورة تشريع القوانين المهمة، وتفعيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب”. وأكد انه …

