2024-11-27 17:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الاربعاء، خلال استقباله السفيرة الأميركية في بغداد الينا رومانوسكي موقف العراق الثابت من الأحداث في المنطقة وأهمية انتهاج الحوار والدبلوماسية بديلا عن التصعيد والصراعات. وقال مكتب الاعرجي الاعلامي في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، ان “مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم الأربعاء، السفيرة الأميركية …

The post الاعرجي خلال لقائه السفيرة الامريكية: موقف العراق ثابت من الأحداث في المنطقة first appeared on Observer Iraq.