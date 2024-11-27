المشهداني يستقبل رئيس البرلمان المقال ويناقش معه القوانين وتفعيل دور مجلس النواب

2024-11-27 18:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الأربعاء (27 تشرين الثاني 2024)، في مقر إقامته، رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي.

وبحث اللقاء وفقا لبيان لمكتب المشهداني، تلقته "بغداد اليوم"، عدداً من الملفات المهمة المعروضة على طاولة النقاش بين القوى السياسية، وابرز القوانين التي يعتزم مجلس النواب اقرارها.

وشدد المشهداني، حسب البيان على" ضرورة تشريع القوانين المهمة، وتفعيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، والتنسيق بين القوى السياسية لتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي؛ من أجل تشريع القوانين المهمة التي وردت فيها، وفي مقدمتها قانون العفو العام لإنصاف المظلومين من الأبرياء.

كما ناقش اللقاء الأوضاع في العراق، والأحداث التي تمرُّ بها المنطقة، والتأكيد على أهمية دعم جهود إيقاف الحرب في غزة ولبنان على حدٍ سواء.