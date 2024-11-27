طواقم تحكيمية عراقية تضبط مباريات من دوري ابطال اسيا والخليج

2024-11-27 18:10:08 - المصدر: شفق نيوز

كلف الاتحاد الاسيوي طاقم عراقي مؤلف من زيد ثامر و حيدر عبد الحسن و امير داوود و يوسف سعيد لقيادة مباراة نادي تشانغ الصيني و نادي ليون ستي السنغافوري في بكين يوم غد الخميس في دوري ابطال اسيا 2 لكرة القدم .

كما كلف الاتحاد الخليجي طاقم تحكيم عراقي مؤلف من زيد ثامر وواثق مدلل و احمد صباح و يوسف سعيد وللفديو مهند قاسم واكرم علي لادارة مباراة نادي القادسيه الكويتي ونادي الرفاع البحرينضمن منافسات ابطال الخليج يوم 4 من كانون الاول المقبل.

فيما كلفت لجنةُ الحُكام في اتحادِ كأس الخليج العربيّ لكرة القدم طاقماً تحكيمياً عراقياً دولياً لقيادةِ مباراة فريقي العربي القطري والاتفاق السعودي ضمن بطولةِ الأندية الخليجية للأنديةِ الأبطال والتي تقام اليوم الأربعاء في ملعبِ حمد الكبير بالعاصمةِ القطرية الدوحة.

ويتألف الطاقمُ من مهند قاسم حكماً للساحة ومساعديه واثق مدلل وأحمد صباح، إضافةً إلى علي حسين حكماً رابعاً، فيما سيكون كل من الحكمين أحمد كاظم حكماً لـ VAR يساعده حسين فلاح.