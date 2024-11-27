السيد الحكيم يلتقي جمعا من شيوخ ووجهاء عشيرة أولاد البركة والعشائر الأخرى في قضاء النعمانية

2024-11-27 18:15:08 - المصدر: الفرات نيوز

في مضيف أخينا المفضال جناب الشيخ حاتم عبيد النعيس شيخ عام عشيرة أولاد بركة قبيلة قريش، التقينا جمعا من شيوخ ووجهاء عشيرة أولاد البركة و العشائر الأخرى في قضاء النعمانية، واستذكرنا العلاقات التي جمعتنا بعشائر واسط في محطات فاصلة دفاعا عن العقيدة و الوطن، وأكدنا أن واسط تتوسط القلوب كما تتوسط العراق، وأشدنا بمستوى البناء والإعمار في هذه المحافظة .

أشرنا إلى طبيعة التحديات التي عاشها العراق، وقلنا أن العراق انتقل من حالة اللااستقرار إلى حالة الاستقرار بأشكاله السياسي والاجتماعي والأمني.

بيّنا أن مستوى التطور تكشفه البيانات الرسمية وكل المؤشرات تكشف عن وتيرة متصاعدة في مجال البناء والإعمار، وأكدنا أن النقلة النوعية يلحظها الجميع في الداخل والخارج، ودعونا لإشاعة الحالة الإيجابية والتفاؤل بين الناس ومغادرة حالة جلد الذات وإعمام السلبيات على أنها الحالة العامة، وأكدنا أهمية تشجيع وتحفيز المسؤولين العاملين أصحاب المنجز.

دعونا لاستثمار إمكانات واسط الزراعية، وأكدنا على أهمية دعم الفلاحين بالبذور والأسمدة واستخدام وسائل الري الحديثة، واستثمار ما متوفر من المياه، وشددنا على التعامل مع الجارة تركيا وفق ثلاثية الأمن والمياه والاقتصاد، وقلنا بإمكانية أن يتحول العراق إلى سلة غذاء المنطقة.