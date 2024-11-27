قائممقام قضاء الرطبة ينفي وجود تحركات غير طبيعية للجيش العراقي

2024-11-27 18:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الأنبار

نفى قائممقام قضاء الرطبة في محافظة الأنبار عماد الريشاوي، اليوم الأربعاء (27 تشرين الثاني 2024)، وجود تحركات غير طبيعية للجيش العراقي في القضاء.

وقال الريشاوي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "ما اثير في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن وجود تحركات غير طبيعية للأجهزة الأمنية العراقية في الرطبة والشريط الحدودي مع الأردن غير صحيح".

وأضاف أن "الوضع طبيعي، والانتشار الأمني في الشريط الحدودي وفي الرطبة وضواحيها ضمن الوضع الاعتيادي اليومي".