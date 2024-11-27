السوداني في إسبانيا لحشد دعم دولي يمنع أي عدوان إسرائيلي على العراق

2024-11-27 18:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشف مصدر حكومي مطلع، يوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيعملخلال زيارته الحالية إلى إسبانيا للحصول على تحشيد دولي لمنع أي عدوان إسرائيليمرتقب على العراق.

وقالالمصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني سيستغل زيارته الحالية الى إسبانيالبحث ملف التهديد الإسرائيلي على العراق مع الاتحاد الأوروبي وسيسعى للحصول علىدعم وتحشيد دولي غربي يقف ضد أي عدوان إسرائيلي مرتقب على العراق، فهناك خشية منهذا العدوان لدى الحكومة العراقية والأطراف السياسية".

وأضافالمصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "العراق يتحرك سياسياً ودبلوماسياً بشكلسريع نحو المجتمع الدولي وعبر بوابات مختلفة من أجل صناعة ضغط دولي على تل أبيبيمنع تنفيذها أي هجمات عسكرية على العراق، وزيارة السوداني إلى إسبانيا واجتماعاتههناك سوف تتركز على هذا الملف بكل تأكيد لما يشكل الملف وخطورته من أولية قصوى لدىالحكومة العراقية".

وفيوقت سابق اليوم، توجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى إسبانيا في زيارةرسمية، بحسب بيان مقتضب لمكتبه الإعلامي ورد لوكالة شفق نيوز.

وكانالسوداني تلقى دعوة رسمية من نظيره الإسباني بيدرو سانشيز، على هامش مشاركته فيأعمال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة.

وكانالمتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، قد أكد اليوم أنالقوات العراقية "في حالة تأهب قصوى" وجاهزة للدفاع عن سيادة البلاد فيمواجهة أي تهديد خارجي.

وقالرسول لوكالة شفق نيوز، إن "القائد العام للقوات المسلحة، أصدر خلال اجتماعمجلس الأمن الوطني، توجيهات مباشرة إلى قيادة الدفاع الجوي باتخاذ الإجراءاتالضرورية كافة لحماية أجواء العراق، وتوفير كل المتطلبات اللازمة لتعزيز الدفاع عنالسيادة الوطنية، كما وجه الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بجمع المعلومات وتحليلهاباستمرار، مع تقديم تقارير مفصلة للقائد العام كل 12 ساعة".

وشددرسول على أن القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها في حالة تأهب قصوى ومستعدة للتصديلأي عدوان.

منجهة أخرى، أكد اللواء رسول أن الحكومة العراقية تدعم الجهود الدبلوماسية، كما تعملالدبلوماسية العراقية على التصدي للتهديدات الإسرائيلية من خلال مشاركتها فياجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى المندوبين.

وسبقأن أعلنت وزارة الخارجية العراقية، في بيان أنها وجهت رسائل رسمية إلى مجلس الأمن،والأمين العام للأمم المتحدة، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي،"رداً على تهديدات إسرائيل بالاعتداء على العراق".

هذهالتهديدات جاءت بشكل رسمي عبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الذي بعثبرسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، حثّ فيها على اتخاذ إجراء فوري للتصدي لأنشطةالجماعات المسلحة الموالية لإيران في العراق.

وفي18 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية:"تستعد المؤسسة الأمنية للتعامل مع التهديد الناشئ بعد الارتفاع الحاد في عددالهجمات من العراق من 6 هجمات فقط بطائرات مسيرة في آب/ أغسطس الماضي، إلى 31هجوماً في أيلول/ سبتمبر الماضي، ثم إلى 90 هجوماً في تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم،ومنذ بداية الشهر الجاري، تم تسجيل أكثر من 65 عملية إطلاق".

وفيوقت سابق من اليوم أعلنت "كتائب حزب الله العراق" إحدى أبرز الفصائلالتي تتبنى ضمن إطار المقاومة العراقية هجماتها صوب اسرائيل، استمرار "عملياتنصرة غزة" رغم وقف إطلاق النار في لبنان الذي أعلن عنه أمس الرئيس الأميركيجو بايدن.