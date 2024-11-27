2024-11-27 18:36:05 - المصدر: ايشان

يستعد لبنان لأحد أكبر مراسم التشييع في تاريخه المعاصر، حيث سيمر جثمان أبي هادي فوق رؤوس عشرات الآلاف من مريديه، ليوارى الثرى والجنوب “صامداً منتصراً”، كما وعدهم بذلك. بعد تأكيده أن سريان اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، “نصر للبلاد عقب شهرين من القتال”، كشف نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي، […]

ظهرت المقالة التشييع الأكبر في تاريخ لبنان.. أبو هادي وشبيهه يواريان الثرى قريباً أولاً على ايشان.



