الجيش اللبناني يعيد انتشاره على حدود نهر الليطاني

2024-11-27 18:36:05 - المصدر: ايشان

أعاد الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، انتشاره على حدود نهر الليطاني، بالتنسيق مع قوات اليونيفيل. وقال الجيش في بيان، إنه “باشر بتعزيز انتشاره بجنوب الليطاني وبسط سلطة الدولة بالتنسيق مع اليونيفيل”. وأضاف، أن “الوحدات العسكرية المعنية تنتقل من مناطق عدة إلى جنوب الليطاني وستتمركز في المواقع المحددة لها”. وتابع الجيش اللبناني: “ندعو المواطنين العائدين لعدم […]

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