من إسطنبول.. وفد كوردستان يناقش توسيع التبادل التجاري مع تركيا

2024-11-27 19:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شارك وفد حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، بحلقاتنقاشية عدة، وتباحث مع الجانب التركي، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بينأربيل وأنقرة، وذلك على هامش اليوم الثاني من معرض موسياد EXP 2024،المقام في إسطنبول.

وشارك رجال أعمال من أربيل والسليمانية في حلقات نقاشية عدة،في اليوم الثاني لمعرض موسياد EXP 2024 على هامش المعرض، وتحدثوا حول تطوير العلاقات وتوسيع الحركة التجارية والاقتصادية المشتركة بين تركيا و إقليم كوردستان والعراق.

وبعد تقديم كلمات عدة في حلقات النقاش، بدأت المناقشاتالثنائية بين وفد حكومة إقليم كوردستان ورجال أعمال الإقليم مع تركيا ، حيث جرىالتركيز على الوضع الاقتصادي وكيفية تعزيز العلاقات التجارية والصناعية والحلولالمناسبة لتحسين الوضع الاقتصادي.

وأبدى وفد حكومة إقليم كوردستان، استعداده لتقديم التسهيلاتالقانونية والإدارية كافة لجميع هذه الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين من تركيا،الذين يرغبون في الاستثمار بالإقليم.