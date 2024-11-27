2024-11-27 19:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأكد محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الأربعاء، إنجاز 99.4% من عملية التعداد بمراحله في المحافظة.وقال العيداني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عملية التعداد جرت بسلاسة تامة، بعد أن تم حل مشكلة التلكؤ في أقضية الزبير وأبي الخصيب وشط العرب".وأضاف العيداني، "استطعنا الوصول إلى نسبة 99.4% تقريباً من التعداد بمراحله كافة حسب وزارة التخطيط ونسبة 0.6% المتبقية تعد نسبة ضئيلة، وننتظر النتائج التي ستعلنها الوزارة"، مشيراً إلى، أن "عملية التعداد تعطي مساحة واضحة وواسعة لخطط تنموية مستقبلية".وفي وقت سابق، أكد مدير إحصاء محافظة البصرة شهدي عبد الأمير لوكالة الأنباء العراقية (واع)، مشاركة أكثر من 6500 عداد في عملية التعداد السكاني في محافظة البصرة، مشيراً إلى أن البيانات المسجلة لدى العدادين ترسل الكترونيا وبشكل مباشر إلى مركز المعلومات في وزارة التخطيط.