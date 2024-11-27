وزارة التربية تعلن استئناف الدراسة المسائية في معهد الفنون الجميلة الموصلي

2024-11-27 19:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، استئناف الدراسة المسائية في معهد الفنون الجميلة الموصلي للعام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ بعد ١٦ عاما من التوقف.وقالت الوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم استئناف الدراسة المسائية في معهد الفنون الجميلة للعام الدراسي الحالي واستقبال (350) طالب فنون موصليا بدعم مكثف للفنون ومتابعة حثيثة من قبل اللجنة الوزارية الدائمة لمتابعة معاهد الفنون الجميلة التي زارت مبنى المعهد، واطلعت على واقع سير الدراسة فيه".وأضاف، أن "هذه الخطوة داعمة لأحلام الشباب ورامية إلى تحقيق طموحاتهم وصقل مواهبهم في مضمار الفنون العراقية الأصيلة".وتابع البيان، "تجدر الإشارة إلى أن المعهد لم يشهد افتتاحا منذ أكثر من (16) عاما في نينوى وها هو يستعيد عافيته مجددا بفضل تعاضد الجهود الوزارية".