مصرف التنمية الدولي يوقع مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للسياحة

2024-11-27 19:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن مصرف التنمية الدولي، اليوم الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للسياحة برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.وقال المصرف في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " يواصل ريادته في دعم التنمية المستدامة من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للسياحة".وأضاف، "تم توقيع المذكرة بين رئيس مجلس الإدارة زياد خلف عبد ورئيس المنظمة العربية للسياحة بندر بن فهد آل فهيد وبحضور وزير الثقافة والسياحة العراقي وعدد من المسؤولين، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".وتابع البيان، أن "التعاون يشمل دعم الاستثمارات السياحية في العراق من خلال بوليصة التأمين، وتأهيل المنشآت السياحية للحصول على أعلى علامات الجودة مع إطلاق مشروع "بطاقة السائح العربي" بالشراكة مع شركة "فيزا" العالمية".وواصل، "ستؤمن بطاقة السائح العربي منح مزايا تنافسية للسائح العربي مثل التأمين الصحي، مع ضمان الاستفادة من المزايا التي تمنحها شركة فيزا العالمية لهذا النوع من البطاقات من خصومات خاصة لدى الفنادق والمطاعم وغيرها من المؤسسات السياحية والعديد من المزايا التنافسية".وزاد، "تمثل هذه الخطوة انطلاقة جديدة لتعزيز العمل العربي المشترك ودعم السياحة العربية البينية واستقطاب الاستثمارات لدعم القطاع السياحي الواعد بتكامل جهود القطاع الخاص العراقي مع ما تملكه الحكومة العراقية من خطط لتطوير الواقع السياحي تجعل العراق الذي يزخر بمقومات سياحية ودينية وأثرية وطبيعية ليكون واجهة سياحية لكل أقطاب العالم".