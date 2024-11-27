السامرائي يعلق على وقف إطلاق النار في لبنان ويطالب بإنهاء الحرب بغزة

2024-11-27 19:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

علق رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، اليوم الأربعاء (27 تشرين الثاني 2024)، على وقف إطلاق النار في لبنان، فيما طالب المجتمع الدولي بالتحرك لإنهاء الحرب بغزة.

وقال السامرائي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بعد شهرين من الحرب على شعبنا اللبناني الشقيق والتي خلفت جرحاً غائراً ودماراً فادحاً، تتوقف الحرب أخيراً لكن قلوبنا ما زالت تنزف مع غزة".

وناشد المجتمع الدولي بـ"التحرك لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، ليعم الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها".



