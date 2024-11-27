الجوية يتغلب على التين أسير التركمانستاني في دوري أبطال آسيا

2024-11-27 19:35:03 - المصدر: واع

بغداد - واعتغلب نادي القوة الجوية على نظيره التين أسير التركمانستاني ( 2-0 ) في دوري أبطال آسيا 2.وسجل الجوية في الدقيقة (7) هدفه الأول عن طريق مهاجمه علاء عباس، قبل أن يضيف هيران آزاد الهدف الثاني في الدقيقة (30) من عمر الشوط الأول، لتنتهي المباراة بفوز الجوية.

ويتأهل إلى دور الـ16 الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الثماني.