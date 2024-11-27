القوة الجوية يجدد انتصاره على التين اسير بعقر داره في دوري أبطال آسيا

2024-11-27 19:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ فاز فريق القوة الجوية العراقي على مضيفه التين اسير التركمانستاني، مساء اليومالأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا2، للموسم2024-2025.

وجرتالمباراة عند الساعة الخامسة مساءً على ملعب كوبيداغ بعشق آباد الذي يستوعب 20 ألفمتفرج، وانتهت لصالح القوة الجوية بنتيجة 2-0.

وجاءهدف القوة الجوية الأول في الدقيقة السابعة بنيران صديقة من خطأ لاعب التين اسير،أحمد أتايف، وأضاف هيران آزاد هدفاً ثانياً للقوة الجوية في الدقيقة 30.

ويتأهلإلى دور الـ16 الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة منالمجموعات الثماني.

وكاننادي القوة الجوية العراقي قد فاز على ضيفه التين اسير التركمانستاني 2-1 فيمباراته الأولى التي أقيمت على ملعب المدينة الدولي في بغداد، ضمن الجولة الأولىمن منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا2، للموسم 2024-2025.