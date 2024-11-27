الجيش يعتقل 12 مشتبه بهم بتمويل داعش من قرية كوردية في كركوك

2024-11-27 20:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، مساء اليوم الأربعاء، باعتقال 12 شخصاً من قريةكوردية جنوبي المحافظة، يشتبه بأنهم متورطين بتمويل تنظيم داعش.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من الجيش رصدت عبر الكاميرات الحرارية حركة لعنصرينمن تنظيم داعش كانا يقومان بنقل مواد غذائية على دراجة نارية في أطراف قرية (حفتخار)التابعة لقضاء داقوق جنوبي كركوك".

وأضافأنه "على إثر ذلك تحركت قوة من الجيش واعتقلت 12 شخصاً يشتبه بأنهم متورطينبتمويل عناصر داعش"، مشيراً إلى أن "المعتقلين حالياً قيد التحقيق فيما باشرتبعملية أمنية واسعة بحثاً عن عنصري داعش".