محافظ صلاح الدين: الموافقة على إدراج مشاريع تنموية وأخرى للبنى التحتية

2024-11-27 20:15:01 - المصدر: واع

صلاح الدين - واع - فليح العبيديأعلن محافظ صلاح الدين بدر الفحل، اليوم الأربعاء، الموافقة على إدراج مشاريع تنموية وأخرى خدمية للبنى التحتية جديدة، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه المشاريع سيتم وفق أعلى المواصفات لضمان تحقيق الفائدة المرجوة.وقال الفحل لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم إدراج عدة مشاريع لناحية الإبراهيمية التابعة لقضاء الدجيل وتهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتطوير الخدمات في الناحية"، مبينا، أن "المشاريع شملت بناء مجمعات ثانوية وصيانة مجمع ماء واحد وبناء مدرسة جديدة وتأهيل شبكة ماء واحدة وإنشاء مجسرين جديدين وبناء مركز صحي".وأضاف، أنه "تم إدراج عدد من المشاريع التنموية التي تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية في منطقة المزاريع التابعة لناحية يثرب حيث شملت إكساء 4 طرق رئيسية وتأهيل شبكة الكهرباء وبناء قاعتين للمناسبات وبناء مركز صحي ومدرسة".وذكر، أنه "تم وضع حجر الأساس لمشروع تجهيز ونصب وتشغيل مشروع ماء بسعة 1000 متر مكعب مع محطات تقوية لقرى الناعمة والمناطق المجاورة التابعة لأقضية تكريت والدور والعلم ضمن خطة الجهد الخدمي والهندسي التي يشرف عليها مكتب رئيس الوزراء"، لافتا إلى، أن "هذه المشاريع تأتي في إطار التزام المحافظة في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المتوازنة في جميع مناطق صلاح الدين".وبين، أن "تنفيذ هذه المشاريع سيتم وفق أعلى المواصفات لضمان تحقيق الفائدة المرجوة".