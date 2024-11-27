محافظ كركوك: هدف التعداد تنموي لتحقيق نهضة اقتصادية وخدمية في البلاد

2024-11-27 20:15:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأكد محافظ كركوك ريبوار طه، اليوم الأربعاء، أن الهدف من التعداد العام تنموي لتحقيق نهضة اقتصادية وخدمية، فيما أشار إلى أن معلومات أي شخص تظهر محافظته ومسقط رأسه ولا يوجد أي خلل.وقال طه لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "التعداد السكاني للعراق ولكركوك هو تعداد تنموي وانعكاساته بهذا الاتجاه، هذا أولاً، وثانياً إدخال معلومات أي مواطن في كركوك وغيرها سيظهر مسقط رأسه حيث ولد بموجب الأحوال المدنية، لذلك لا داعي للقلق والشكوك من حصول أي خلل".وأضاف طه، أن "الهدف من هذا التعداد تنموي ومن أجل تحقيق ازدهار المحافظات والعراق بصورة عامة من الناحية التنموية والاقتصادية، وكانت لنا جهود في إنجاح عملية التعداد في مدينة ومحافظة صعبة مثل كركوك، وطبعاً الفريق الحكومي شاركوا بجهودهم في إنجاح هذه العملية".