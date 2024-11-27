محافظ بغداد: تأهيل طريقين رئيسين في المدائن والطارمية

2024-11-27 20:15:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الأربعاء، قرب المباشرة بتأهيل طريقي النهروان - الجسر الفرنسي و 14 رمضان في قضاءي المدائن والطارمية.وقال العلوي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المشروعين يتضمن الأول إنشاء ممر ثانٍ لطريق الجسر الفرنسي بطول (10) كم في ناحية النهروان التابعة إلى قضاء المدائن، والثاني تأهيل وتوسعة وإنارة طريق (14) رمضان بطول 12 كيلومتراً في ناحية العبايجي التابعة لقضاء الطارمية"، مبيناً، "إن مشروع تأهيل الجسر الفرنسي مخصص إلى ناحية النهروان، ضمن خطة مديرية طرق وجسور بغداد، وهو مشروع استراتيجي مهم يتضمن تطوير الطريق الرابط بين النهروان والجسر الفرنسي في قضاء الزوراء بطول (10) كيلومترات وبعرض (24) متراً بمواصفات عالية جداً، كما يتضمن إنشاء طريق جديد بممرين وإنارة وتشجير ومنظومة سقي وكاميرات مراقبة أمنية وأعمال التأثيث الحديثة كافة، إضافة إلى مشروع إنشاء جسر كونكريتي موازٍ للجسر الفرنسي ضمن خطة شرق القناة لسنة 2023".وتابع، أن "مشروع تطوير وتوسعة طريق 14 رمضان يتضمن توسعة الطريق الحالي ونصب أعمدة إنارة وكاميرات أمنية ذكية وجميع أعمال التأثيث الحديثة"، لافتاً إلى، "إعلان المشروعين كمناقصة عامة خلال الشهر الحالي، بعد إكمال جميع التعارضات الخاصة بها، مثل تعارضات الكهرباء والماء والاتصالات والأنابيب النفطية، وغيرها من التعارضات المرتبطة بالدوائر الخدمية".وأشار العلوي إلى، "مراعاة مواصفات تستخدم لأول مرة في محافظة بغداد؛ من أجل ضمان جودة المشاريع من خلال زيادة مدة صيانة المشاريع إلى (3) سنوات وتضمين الكشوفات استخدام مواد أسفلتية حديثة بوليمرية بدرجة PG82-10 لم تستخدم سابقا في محافظة بغداد، وللمرة الأولى تم وضع شروط في المناقصات صارمة جدا لاستقطاب الشركات الكفوءة وإبعاد الشركات المتلكئة في التنفيذ".