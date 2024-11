توني كروس يفوز بجائزة اللاعب الذهبي في عام 2024

2024-11-27 20:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر رغم اعتزاله، تلقى النجم الألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد السابق، خبرًا سعيدًا، بإعلان فوزه بجائزة اللاعب الذهبي، كأفضل لاعب في العالم عن عام 2024 الذي شارف على نهايته. وأعلنت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية بالتعاون مع عدد من الصحف العالمية، عن الجوائز التي سيتم توزيعها يوم 16 ديسمبر المقبل، في تورينو، …

