القوة الجوية يتغلب على ألتين أسير التركمانستاني بهدفين نظيفين في دوري أبطال آسيا 2

2024-11-27 20:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم / عراق اوبزيرفر تمكن نادي القوة الجوية من الفوز على مضيفه التين اسير التركمانستاني، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا2، للموسم 2024-2025. وجرت المباراة عند الساعة الخامسة مساءً على ملعب كوبيداغ بعشق آباد الذي يستوعب 20 ألف متفرج، وانتهت لصالح القوة الجوية بنتيجة 2-0. وجاء هدف القوة الجوية …

