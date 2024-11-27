2024-11-27 20:27:04 - المصدر: ايشان

مع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن يوم أمس، يتساءل المراقبون عن مصير عملية الوعد الصادق الثالثة التي تتطلع إليها إيران. وبحسب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، فإن “حديث رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن التركيز على التهديد الإيراني، كلام عبثي و يجدر به ألا يطلق التهديدات”. […]

ظهرت المقالة بعد وقف إطلاق النار.. تصريح إيراني رسمي بشأن عملية الوعد الصادق الثالثة أولاً على ايشان.



