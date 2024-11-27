2024-11-27 20:27:04 - المصدر: ايشان

أعلن محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، عن قرب المباشرة بتأهيل طريقي النهروان – الجسر الفرنسي و 14 رمضان في اقضية المدائن والطارمية. وقال المحافظ في بيان صادر عن مديرية طرق وجسور محافظة بغداد، “إن المشروعين يتضمنان الأول منهما انشاء ممر ثاني لطريق الجسر الفرنسي بطول (10) كم في ناحية النهروان التابع إلى قضاء المدائن، والثاني […]

ظهرت المقالة العلوي يعلن تأهيل وتطوير طريقين رئيسين في المدائن والطارمية أولاً على ايشان.



