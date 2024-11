2024-11-27 20:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

البصرة/ عراق اوبزيرفر أكد محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الأربعاء، إنجاز 99.4% من عملية التعداد بمراحله في المحافظة. وقال العيداني في تصريح صحفي تابعته “عراق اوبزيرفر”، إن “عملية التعداد جرت بسلاسة تامة، بعد أن تم حل مشكلة التلكؤ في أقضية الزبير وأبي الخصيب وشط العرب”. وأضاف العيداني، “استطعنا الوصول إلى نسبة 99.4% تقريباً من التعداد …

