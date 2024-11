2024-11-27 20:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

النجف/ عراق اوبزيرفر أعربَ المرجع الديني الشيخ بشير النجفي، اليوم الأربعاء، عن سروره البالغ بإصدار قرار وقف إطلاق النار في لبنان، وفيما بارك للبنانيين “المجاهدين” تضحياتهم وصمودهم، قدّمَ شكره للعراقيين على موقفهم في دعم النازحين اللبنانيين. وقال بيان صادر عن مكتب المرجع النجفي،: “تلقينا ببالغ السرور والعزة خبر وقف إِطلاق النار في لبنان العزيزة، بعد …

