2024-11-27 20:55:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى قالت رنا الساحلي نائبة مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله، اليوم الأربعاء، إن تشييع الأمين العام للحزب الشهيد السيد حسن نصر الله، "سيحتاج بعض الوقت". وأوضحت الساحلي في تصريح صحفي، أن: "التمهل في تشييع الأمين العام الراحل، يأتي لرغبة الحزب في انتظار عودة اللبنانيين إلى مناطقهم ومنازلهم، التي هجروا منها خلال الحرب الإسرائيلية. […]

