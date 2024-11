5 سنوات على "مجزرة" جسر الزيتون.. لا حساب للقتلة ودماء الشهداء لم تجف

2024-11-27 20:55:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىيستذكر متظاهرو تشرين في العراق عامة، وفي الناصرية مركز محافظة ذي قار خاصة، "مجزرة جسر الزيتون"، التي وقعت في 28 تشرين الثاني 2019، والتي أدت إلى استشهاد وجرح العشرات من المتظاهرين، في واحدة من أكثر الأحداث دموية خلال الاحتجاجات التي شهدها العراق قبل 5 اعوام من الآن.وأصبحت حادثة الزيتون علامة فارقة في شكل الاحتجاج […]

