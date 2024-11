2024-11-27 20:55:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى قالت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، إنها لا تعرف شيئاً عن جداول موازنة العام 2025. وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، في حديث صحفي تابعته (المدى)، إن "اللجنة المالية النيابية ومجلس النواب بصورة عامة لا يعرف أي شيء بخصوص جداول موازنة سنة 2025، فهي لم تصل إليه بشكل رسمي ولم يطلع عليها […]

