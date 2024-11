2024-11-27 20:55:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات: أطلقت مرسيدس-بنز تطبيقًا جديدًا لساعة آبل يوفر للمستخدمين التحكم الرقمي في سياراتهم دون الحاجة لإخراج الهاتف من جيوبهم. ويتيح التطبيق الجديد فتح وإغلاق أبواب السيارات المتوافقة، كما يمكنه عرض حالة مختلف أنظمة السيارة مثل فرامل الركن وفتحة السقف. ويقدم التطبيق معلومات مختلفة حسب نوع السيارة، حيث يعرض مستوى الوقود في السيارات...

