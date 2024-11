2024-11-27 20:55:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلنت رئاسة جامعة ذي قار، اليوم، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس، تزامناً مع قرار مجلس ذي قار بتعطيل الدوام استذكاراً لضحايا جسر الزيتون. وقال مدير إعلام جامعة ذي قار، الدكتور أحمد الركابي، لشبكة أخبار الناصرية، إن قرار تعطيل الدوام يأتي تخليداً لذكرى ضحايا جسر الزيتون الذين...

